شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطلب إستعارة على زين فى كأس السوبر الافريقى لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، على بدأ مفاوضات رسمية مع نادي الشارقة الإماراتي للحصول على خدمات علي زين لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد لتدعيم الفريق على سبيل الإعارة خلال مباراة كأس السوبر الأفريقي التي تقام في المغرب خلال شهر أبريل المقبل.

وأوضح عبد القادر فى تصريح للموقع الرسمى أن الأهلي في انتظار الرد النهائي من جانب مسؤولي نادي الشارقة، خاصة أن اللاعب رحب بشدة بالانضمام إلى الفريق بعد انتهاء مشاركة فريقه في بطولة آسيا للأندية، ويتبقى فقط حسم كافة الأمور بين الناديين حيث يقود المفاوضات الكابتن عمر شوقي رئيس جهاز كرة اليد رجال بالنادي.

وأضاف أن إدارة النشاط الرياضي عقدت أكثر من جلسة مع السلوفيني نيكولا ماركوفيتش المدير الفني لتلبية كافة طلباته، وأن هناك اتجاه لتدعيم بعض المراكز التي طلب دعمها، حيث يدرس الجهاز الفني عدد كبير من السير الذاتية للاعبين خاصة في مركز الظهير الأيمن، على أن يتم قيد الصفقات الجديدة في المواعيد المحددة من جانب الاتحاد الأفريقي، فيما يأتي ذلك إلى جانب وجود 8 لاعبين دوليين في صفوف الفريق شاركوا بقوة في كأس العالم الأخيرة وهم محمد عصام الطيار وإسلام حسن وإبراهيم المصري وعمر حجاج وعمر الوكيل بكار واحمد خيري وعبدالرحمن فيصل وتواجد التونسي يوسف معرف مع منتخب بلاده خلال البطولة.

وشدد عبدالقادر على ان سياسة دعم فرق النادي بأفضل العناصر تأتي انطلاقا من الرغبة في الحصول على البطولات وتوافقا مع توجيهات مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، من أجل التتويج بالألقاب وتحقيق طموحات الجماهير بتواجد الفرق المختلفة في المكانة المستحقة للأهلي.

يذكر أن النادي تعاقد مع السلوفيني نيكولا ماركوفيتش لتدريب فريق اليد فيما تم تدعيم فريق السلة بالمحترف الأمريكي تود اوبراين وتم دعم الفريق خلال مباريات أفريقيا بالثناءي ريجنالد تافون هولمز وكيدوس بيلو، فيما يضم فريق السلة سيدات المحترفة ماريا كينج، ويضم فريق الطائرة رجال المحترف الروسي سيرجي بيرتسيف ويضم فريق الطائرة سيدات المحترفة الأوكرانية ايكاترينا سشلينكوفا بجانب تواجد خبراء أجانب في لعبات كرة الماء والجمباز في إطار سعي النادي لتواجد أفضل العناصر وتحقيق النتائج المرجوة.