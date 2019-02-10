شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: قرار عودة الدراويش لدورى أبطال أفريقيا يتحدد مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الكلية، أمين صندوق الإسماعيلى، والذي حضر جلسة الاستماع بمقر الكاف اليوم، أنه لم يتلق قراراً حتى الآن بعودة الدراويش لدورى الأبطال، وأن القرار سيخرج مساء اليوم الأحد.

وأضاف الكلية أن الإسماعيلى قدم الدفوع التى تثبت صحة موقفه، وأن العقوبة لا تتناسب مع حجم الواقعة، حيث تنص لوائح الكاف على إقصاء الفريق من البطولة حال توافر شرطين، هما اقتحام الجماهير لأرض الملعب أو الاعتداء على الفريق الضيف.

وتابع أمين صندوق الإسماعيلى، قدمنا فيديوهات حية تثبت موقفنا وتؤكد أن الجماهير لم تقتحم أرضية الملعب بالإضافة إلي تقديم فيديو مسجل للمدير الفنى للأفريقى يؤكد خلاله أن فريقه تلقى استقبالا جيدا للغاية من إدارة الدراويش، ولم يحدث أى اعتداء على البعثة التونسية خلال تواجدها فى محافظة الإسماعيلية.