شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسلم شكواه ضد اتحاد الكرة للجنة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت إدارة النادى الأهلى، صباح اليوم، شكوها للجنة الأولمبية المصرية بسبب انتهاك اللوائح فى اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية وممثليها والذى جرى بمقر الاتحاد يوم 6-2-2019.

ووفقاً لموقع الأهلى الرسمي، فإن الأهلى طالب فى شكواه باتخاذ اللازم قانونًا حيال انتهاك اللوائح والسماح لرئيس الزمالك «الموقوف» من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بحضور الاجتماع الذى تمت الدعوة إليه بشكل رسمى.

وحرصت إدارة النادى على دعم شكوى الأهلي بخمسة مستندات رسمية تؤكد أن اجتماع اتحاد الكرة مع ممثلى الأندية رسمى وليس تنسيقيًا، حسبما جاء على لسان المتحدث الرسمى لاتحاد الكرة.

وتطرق الأهلي أيضًا إلى التجاوز بألفاظ خارجة لرئيس الزمالك في حق ممثل الأهلي المهندس خالد مرتجي والذي غادر الاجتماع احتجاجًا على انتهاك اللوائح وعم الالتزام بقرارات اللجنة الأولمبية.