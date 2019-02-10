كتب عمرو جاب الله
كشف مصدر بفريق الزمالك، كواليس الواقعة التى حدثت بين التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض ويوسف أوباما مهاجم الفريق وتوابعها حيث دخلا الثنائى فى مشادة كلامية خلال مباراة النجوم، التى أقيمت على استاد بتروسبورت، فى الجولة الحادية والعشرين بالدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله أيمن حفنى.
أوضح المصدر إن ساسى عندما توجه لأوباما من أجل إلقاء اللوم عليه لإخراج الكرة خلال سقوط أحد لاعبى النجوم حيث كانت رؤية اللاعب التونسى إن لاعبى الخصم يهدرون وقتا قال له أوباما:"إهدا خلاص الكرة خرجت" وانتهت...
كانت هذه تفاصيل خبر كواليس مشادة ساسي وأوباما في الزمالك بعد الفوز على النجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.