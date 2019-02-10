مباشر.. مانشستر سيتي - تشيلسي.. ليفربول يترقب

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في المباراة التي تقام على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الأسبوع الـ 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويحتل مانشيتر سيتي وصافة المسابقة برصيد 62 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول متصدر المسابقة، في المقابل يأتي تشيلسي في المركز الخامس برصيد 50 نقطة.

ويسعى رفاق المدرب بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي للثأر من تشيلسي بعدما تفوق البلوز في مباراة الدور الأول بالفوز (2-0).

تشكيل مانشستر سيتي: إيدرسون، والكر، ستونز، لابورتي، زيتشينكو، فيرناندينو، جوندوجان، دي بروين، سترلينج، بيرناردو، أجويرو.

تشكيل تشيلسي: كيبا، أزبلكويتا، روديجر، لويز، ألونسو، جورجينو، كانتي، باركلي، بيدرو، هازارد، هيجواين.

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