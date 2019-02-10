الأهلي يعلن تجديد عقد السولية لمدة 3 مواسم ونصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تجديد عقد عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم.

وبحسب ما أكده عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن قرار التجديد جاء بناء على رؤية من الجهاز الفني للفريق، بقيادة مارتن لاسارتي.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الجهاز الفني للأهلي تحدث مع محمود الخطيب رئيس النادي بشأن التجديد للسولية، وهو ما وافق عليه الأخير.

وتم الاتفاق على كافة بنود العقد الجديد بعد جلسة جمعت عبد الحفيظ مع السولية خلال الساعات الماضية، ليتم الإعلان عن التجديد بشكل رسمي.

الجدير بالذكر أن عمرو السولية يعد من العناصر الأساسية في خط وسط النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.