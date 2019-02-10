أجويرو وسترلينج يقودان هجوم مانشستر سيتي أمام تشيلسي

كتب - أمير فرج:

أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة تشيلسي، والتي تقام في السادسة مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويضم تشكيل مانشستر سيتي كلا من:

حراسة المرمى: أندرسون.

خط الدفاع: كايل واكر/ ستونز / لابورت / زينتشنكو.

خط الوسط: جندوجان / فيرنادينيو / دي بروين.

خط الهجوم: رحيم سترلينج / بيرناردو سيلفا / أجويرو.

يدخل فريق مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني، مواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي، راغبًا في تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط، من أجل مواصلة مطاردة ليفربول المتصدر.

بينما يدخل فريق تشيلسي مباراة مانشستر سيتي من أجل استعادة مركزه الرابع في الترتيب، والذي خطفه منه فريق مانشستر يونايتد عقب فوزه في هذه الجولة

على حساب فولهام.

ويُدرك تشيلسي أن عدم تأهله إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، سوف يعني بالتالي أن الموسم الحالي يُعتبر كارثيًّا للغاية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وذلك على الرغم من التغييرات العديدة التي أجرتها إدارة النادي اللندني في الصيف الماضي على الفريق.

ويحتل فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة من 26 جولة، بينما يمتلك السيتي 62 نقطة من 26 جولة خاضها في البريميرليج، ويحل تشيلسي في المركز الخامس من جدول ترتيب البطولة بعد خوض 25 مباراة.