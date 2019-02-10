الأهلي يبدأ مفاوضاته مع الشارقة لضم نجم منتخب اليد

كتب: محمد اللاهوني ورامي جمال

قال رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن النادي بدأ مفاوضات رسمية مع نادي الشارقة الإماراتي للحصول على خدمات علي زين لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق خلال مباراة كأس السوبر الإفريقي التي تقام في المغرب خلال شهر أبريل المقبل.

وأوضح أن الأهلي في انتظار الرد النهائي من جانب مسؤولي نادي الشارقة، خاصة أن اللاعب رحب

بشدة بالانضمام إلى الفريق بعد انتهاء مشاركة فريقه في بطولة آسيا للأندية، ويتبقى فقط حسم كافة الأمور بين الناديين، حيث يقود المفاوضات الكابتن عمر شوقي رئيس جهاز كرة اليد رجال بالنادي.

وأضاف أن إدارة النشاط الرياضي عقدت أكثر من جلسة مع السلوفيني نيكولا ماركوفيتش المدير الفني لتلبية كافة طلباته، وأن هناك

اتجاها لدعم بعض المراكز التي طلب تدعيمها، حيث يدرس الجهاز الفني عددا كبيرا من السير الذاتية لعدد من اللاعبين، خاصة في مركز الظهير الأيمن، على أن يتم قيد الصفقات الجديدة في المواعيد المحددة من جانب الاتحاد الإفريقي.

يأتي ذلك إلى جانب وجود ٨ لاعبين دوليين في صفوف الفريق شاركوا بقوة في كأس العالم الأخيرة، وهم محمد عصام الطيار وإسلام حسن وإبراهيم المصري وعمر حجاج وعمر الوكيل بكار وأحمد خيري وعبدالرحمن فيصل وتواجد التونسي يوسف معرف مع منتخب بلاده خلال البطولة.