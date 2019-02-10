تشيلسي بالقوة الضاربة أمام مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي

كتب - أمير فرج:

أعلن الجهاز الفني لفريق تشيلسي بقيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مانشستر سيتي، والتي تقام مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويضم تشكيل تشيلسي كلا من:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: أزبيلكويتا / ديفيد لويز / روديجر / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / كانتي / باركلي.

خط الهجوم: بيدرو / هيجواين / هازارد.

يدخل فريق مانشستر سيتي بقيادة الأسباني بيب جوارديولا المدير الفني، مواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي، راغبًا في تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط، من أجل مواصلة مطاردة ليفربول المتصدر.

بينما يدخل فريق تشيلسي مباراة مانشستر سيتي من أجل استعادة مركزه الرابع في الترتيب، والذي خطفه منه فريق مانشستر يونايتد عقب فوزه في هذه الجولة على

حساب فولهام.

ويُدرك تشيلسي أن عدم تأهله إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، سوف يعني بالتالي أن الموسم الحالي يُعتبر كارثيًّا للغاية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وذلك على الرغم من التغييرات العديدة التي أجرتها إدارة النادي اللندني في الصيف الماضي على الفريق.

ويحتل فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة من 26 جولة، بينما يمتلك السيتي 62 نقطة من 26 جولة خاضها في البريميرليج، ويحل تشيلسي في المركز الخامس من جدول ترتيب البطولة بعد خوض 25 مباراة.