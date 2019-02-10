صحوة ريال مدريد تشعل منافسات الدوري الأسباني

كتبت- سارة جاب الله:

عاد نادى ريال مدريد للمنافسة مرة أخرى واستعاد ثقة جماهيره خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية فى جميع المسابقات، والتى كان آخرها في ديربي مدريد بالأمس أمام أتلتيكو مدريد في المباراة التي انتهت بفوز الريال بثلاثية مقابل هدف.

تطور مستوى الملكي ووصول إلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري الأسباني، بعد تغلبة أتلتيكو مدريد، جعل مشجعى النادى يأملون فى اللحاق بالمتصدر برشلونة.

استعرضت صحيفة "آس" الأسبانية بعض الحلول للريال

للمنافسة علي الدوري منها:

عودة الثقة لنجوم الفريق فى أنفسهم، والتى كانت مفقودة فى بداية الشهور الأولى من الموسم الحالى، والذين تعرضوا خلالها لانتقادات عنيفة، بعد تراجع الفريق فى جدول ترتيب الدوري.

الانتصارات المتتالية لريال مدريد للمرة الأولى هذا الموسم فى الليجا، فمنذ الخسارة أمام ريال سوسيداد يوم 6 يناير الماضى، نجح الملكى فى تحقيق 5 انتصارات

متتالية فى المسابقة على ريال بيتيس، إشبيلية، إسبانيول، ألافيس وأخيرا أتلتيكو مدريد، وسجل أربعة عشر هدفًا وتلقت شباكه أربعة أهداف.

ويخوض برشلونة مواجهات صعبة فى الليجا قبل لقاء الكلاسيكو، المقرر له فى الثانى من مارس المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ويلاقي أتلتيك بلباو علي ملعب سان ماميس، كما سيكون ضيفًا علي إشبيلية في ملعبه.

وتألق الثنائي فينيسيوس جونيور وريجيلون، إذ نجح فينيسيوس فى حجز مقعده فى هجوم الفريق بجانب نجم الفريق الذي أظهر تألقه كريم بنزيما، كما بدأ سيرجي ريجيلون في تهديد بقاء النجم البرازيلى مارسيلو فى التشكيل الأساسى للفريق.