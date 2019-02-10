اونلاين | Premier League - لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي man city وتشيلسي بث مباشر 10-2-2019 - يلاشوت الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Premier League - لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي man city وتشيلسي بث مباشر 10-2-2019 - يلاشوت الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي التشكيلة الأساسية التي سيخوض على أثرها مباراة تشيلسي المحدد لها السادسة مساء اليوم بملعب "الاتحاد" في قمة مباريات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

التشكيلة الاساسية لنادي مانشستر سيتي جاءت كالتالي..

تشكيل مانشستر سيتي

كما أعلن ساري المدير الفني لنادي تشيلسي التشكيلة الاساسية التي سيخوض على أثرها مباراة مانشستر سيتي والتي جاءت كالتالي..