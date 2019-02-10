اونلاين | Chelsea HDرابط sa كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم| بث مباشر مانشستر سيتي وتشيلسي| مشاهدة مباراة محرز

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يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر kora live star، يحل تشيلسي بقيادة مدربه الإيطالي ساري ضيفاً ثقيلاً على مانشستر سيتي الوصيف في ختام مباريات الجولة السادسة والعشرون من البريميرليغ، وذلك في مواجهة القمة المرتقبة على ملعب الاتحاد معقل السيتزين، وسنوفر لكم رابط بث مباشر اونلاين لمشاهدة مباراة السيتي وتشيلسي يلا شوت بدون تقطيع.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشرمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر

بث مباشر مانشستر سيتي وتشيلسي اونلاين live، يبدأ توقيت مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي اليوم الأحد 10 فبراير في الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن لجميع عشاق البريميرليغ مشاهدة القمة المرتقبة عبر قناة بي إن سبورت الثالثة للمشتركين بتعليق الجزائري حفيظ دراجي، وسنضع لكم رابط مشاهدة السيتي وتشيلسي قبل بداية اللقاء بدقائق.

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شهدت مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في مرحلة الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج خسارة فريق الإسباني بيب جوارديولا بهدفين دون رد، ويحاول المستضيف اليوم الثأر لهزيمته في مباراة الدور الأول أمام تشيلسي، ومواصلة الضغط على ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، في حال تحقيقه الفوز على البلوز.

وقبل مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي، نذكر أن السيتي يحتل المركز الثاني في البريميرليغ، بعد أن جمع 62 نقطة من 26 مباراة بالبطولة حتى الآن، وهو نفس عدد مباريات ليفربول حتى الآن بالمسابقة، أما تشيلسي لديها 50 نقطة في المركز الرابع من 25 مباراة فقط.