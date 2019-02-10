اونلاين | (بث مباشر) مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في الدوري الإنجليزي يلا شوت .. كورة اون لاين .. كول كورة .. لايف

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تقدم لكم الخليج 365 مشاهدة مباراة مانشستر سيتي بث مباشر ، اليوم الاحد 10-2-2019 ، بعدما عاد مجدداً لقمة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، سيتعين على مانشستر سيتي العمل بجد في الجولة القادمة للمسابقة من أجل الحفاظ على الصدارة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وتغلب مانشستر سيتي 2-0 على مضيفه إيفرتون الاسبوع الماضي في مباراة مقدمة من الجولة 27 للبطولة، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة في الصدارة، متفوقاً بفارق الأهداف على ليفربول، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تراجع للمركز الثاني.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويستضيف مانشستر سيتي (حامل اللقب) فريق تشيلسي اليوم الأحد الموافق 10-2019 حيث يرغب فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا في الثأر من خسارته 0-2 أمام الفريق اللندني على ملعب ستامفورد بريدج في ديسمبر الماضي، والتي تسببت في فقدان سيتي لصدارة البطولة آنذاك.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وصرح غوارديولا عقب الفوز على إيفرتون: يتعين علينا خوض مواجهة أخرى صعبة في غضون ثلاثة أو أربعة أيام أمام تشيلسي.

وأضاف مدرب سيتي: لا أعلم كيف سيكون وضعنا في تلك المباراة لكننا سنحاول تجهيز أنفسنا لها.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وتابع: “كان من الممكن أن نتأخر بفارق 7 نقاط عن الصدارة منذ عدة أيام، ولكننا الآن نتواجد على القمة.ورغم ابتعاد تشيلسي، صاحب المركز الرابع، عن الصدارة بفارق 12 نقطة، لكنه يخوض صراعاً من نوع آخر.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويشغل تشيلسي حاليا آخر المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، متفوقاً بفارق نقطتين على مانشستر يونايتد وثلاث نقاط على آرسنال، صاحبي المركزين الخامس والسادس على الترتيب.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وقال مدافع تشيلسي أنطونيو روديغير: مازلنا نملك مصيرنا حتى الآن، ولذلك ينبغي علينا المضي قدماً.

وأشار روديغير: سنكشف عن وجهنا الحقيقي في هذا الشهر ويجب على الجميع أن يكونوا مستعدين لذلك لأن هناك الكثير من الأمور على المحك.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وكان بإمكان ليفربول التحليق في الصدارة بفارق 7 نقاط، عقب خسارة مانشستر سيتي المفاجئة أمام نيوكاسل يونايتد، لكن تعادله في المباراتين الأخيرتين، بالإضافة لتحقيق مانشستر سيتي فوزين متتاليين، جعل الفريقان يتساويان في نفس الرصيد، علماً بأن الفريق السماوي خاض مباراة أكثر من فريق المدرب الألماني يورغن كلوب.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وطالب أندي روبرتسون لاعب ليفربول زملاءه بالهدوء خلال لقاء الفريق مع ضيفه بورنموث غداً السبت على ملعب أنفيلد معقل الفريق الأحمر.وشدد روبرتسون: لم يحن الوقت للشعور بالذعر.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وأضاف: مازلنا نملك الحظوظ الأوفر للفوز بالبطولة، إننا بحاجة لمحاولة اجتياز الصعوبات التي نواجهها في المباريات المقبلة.

ومع تركيز معظم العيون على الصراع الدائر بين ليفربول ومانشستر سيتي، صعد توتنهام هوتسبير بهدوء إلى حلبة المنافسة على اللقب.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وجاء فوز الفريق اللندني بمبارياته الثلاث الأخيرة، ليجعله في المركز الثالث في ترتيب البطولة، بفارق 5 نقاط فقط خلف الصدارة، ويتطلع لاعبوه لمواصلة الضغط حينما يستضيفون ليستر سيتي اليوم الاحد.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويأمل مانشستر يونايتد في مواصلة الاحتفاظ بسجله الخالي من الهزائم تحت قيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولسكاير للمباراة الحادية عشر على التوالي.ويحلم يونايتد بحصد النقاط الثلاث من ملعب كرافن كوتاج، أملاً في خسارة تشيلسي أمام مانشستر سيتي، للانقضاض على المركز الرابع.

موعد مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

البطولة: الدوري الإنجليزي لكرة القدم

المباراة: مانشستر سيتي ضد تشيلسي الأسبوع: 26

الملعب: إستاد الاتحاد

الحكم: مايك دين

المعلق : حفيظ دراجي

التوقيت: اليوم الأحد الموافق 10-2-2019 في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

Sport TV 2

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 2

IRIB Varzesh

Canal + Sport Polska

Ziggo Sport Select HD

RMC Sport 1

KTRK Sport

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر