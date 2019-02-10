اونلاين | بث مباشر مباراة الاتحاد ودجلة الآن |كورة اون لاين|كورة لايف|kora live

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بث مباشر مباراة الاتحاد ودجلة الآن |كورة اون لاين|كورة لايف|kora live

تفتتح اليوم، الأحد، منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام مع دقات السادسة مساءاً، حيث يستضيف وادى دجلة نظيره الاتحاد السكندرى على ستاد بتروسبورت فى موقعة شعارها الأول والأخير النجاة من الهبوط فى ظل الموقف المتقارب بين الفريقين فى قاع جدول ترتيب الدوري .

وكان وادى دجلة قد خسر من بتروجت بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة ليزيد موقفه صعوبة، فيما تعادل زعيم الثغر مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق.

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى مثلهم وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 24 هدف وسكنت شباكه 33 هدف فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 23 هدف وتلقت شباكه 37 هدف .

واستقر حلمى طولان، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، على تغيير طريقة اللعب لتصبح 4-5-1 بدلاً من 4-4-2، بداية من مباراة الفريق مع وادى دجلة بداعى أن طريقة اللعب القديمة أظهرت العديد من السلبيات، خصوصا الثغرات الدفاعية التى تسببت فى استقبال شباك الفريق هدفين خلال المباراة الأخيرة مع المصرى، بينما يرى طولان أن الطريقة الجديدة تساهم فى الترابط بين الوسط والدفاع بجانب تضييق المساحات أمام المنافس الذى يتميز بأدائه السريع، باعتبار أن مواجهة دجلة البروفة الأخيرة قبل شد الرحال إلى السعودية لمواجهة الهلال السعودى فى دور الثمانية للبطولة العربية، والمقرر لها السبت المقبل .

فيما طالب اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة لاعبيه بخطف النقاط الثلاث لمواجهة شبح الهبوط لاسيما أن مباريات الدور الثاني تحتاج للاعبين أصحاب خبرات، في ظل صعوبة المنافسة على البقاء في الدوري الممتاز.

و يمتلك دجلة بين صفوفه لاعبين أصحاب خبرات مثل الحارس محمد عبد المنصف وصانع الألعاب حسام عرفات، والظهير الأيمن أسامة العزب المهاجم دودو الجباس ولاعب الوسط مصطفى طلعت، فيما يغلب صغر السن على باقى لاعبى الفريق.