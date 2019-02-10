اونلاين | مباشر الآن.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي بث مباشر اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي

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مباشر الآن.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي بث مباشر اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره فريق تشيلسي، الأحد، على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ليفربول المتصدر، بينما يحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 50 نقطة.

وكان تشيلسي هو أول فريق يلحق هزيمة بسيتي في الدوري هذا الموسم، حين فاز النادي اللندني 2-صفر على ضيفه حامل اللقب على ملعب ستامفورد بريدج في ديسمبر الماضي، لذلك سيسعى مانشستر سيتي تحقيق الفوز للثأر من هزيمة الدور الأول، بالإضافة للعودة ولو مؤقتًا لصدارة البريميرليج.

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي بث مباشر اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي

ولعب مانشستر سيتي مباراة إيفرتون في الجولة 27 من المسابقة مبكرًا، لارتباطه بنهائي كأس الرابطة يوم 24 فبراير المقبل أمام تشيلسي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت جرينتش.

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي بث مباشر اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

تذاع مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي عبر شاشة قناة beIN SPORTS HD 2