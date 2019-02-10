رياضة | عاجل.. الأهلي يمدد عقد السولية عامين

أعلن سيد عبدالحفيظ مدر الكرة بالأهلي عن تمديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم عامين ليصبح إجمالي عقده الحالي ثلاث سنوات ونصف.

جاء ذلك بناءًا على رؤية الجهاز الفني والتي تحدث بشأنها عبدالحفيظ مع الكابتن محمود الخطيب ريس النادي والمفوض بشئون كرة القدم وتمت الموافقة على تمديد عقد السولية بعد الجلسة التي عقدها معه عبدالحفيظ والإتفاق على كافة الأمور الخاصة بالعقد الجديد.

أرسلت إدارة النادي الأهلي صباح اليوم شكوى النادي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد الجبلاية، بسبب انتهاك اللوائح في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية وممثليها، والذي جرى بمقر الاتحاد يوم 6-2-2019.

وطالب الأهلي في شكواه باتخاذ اللازم قانونًا حيال انتهاك اللوائح، والسماح لرئيس الزمالك «الموقوف» من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بحضور الاجتماع الذي تمت الدعوة إليه بشكل رسمي.

وحرصت إدارة النادي على دعم شكوى الأهلي بخمسة مستندات رسمية تؤكد على أن اجتماع اتحاد الكرة مع ممثلي الأندية رسميٌّ وليس تنسيقيًا حسبما جاء على لسان المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة.

وسرد الأهلي في شكواه كافة الكواليس الخاصة بالاجتماع وتجاوز رئيس الزمالك الموقوف قانونًا في حق ممثل الأهلي المهندس خالد مرتجي الذي غادر الاجتماع بالتنسيق مع مجلس إدارة ناديه احتجاجًا على انتهاك اللوائح وعدم الالتزام بقرارات «كاف» صاحب قرار إيقاف رئيس الزمالك.