رياضة | لجنة القيم تحدد موعد محاكمة رئيس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة القيم تحدد موعد محاكمة رئيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت لجنة القيم باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح يوم 17 فبراير الجارى للنطق بالحكم فى الشكوى التى قدمها مجلس الأهلي ضد رئيس نادى الزمالك.

وكان رئيس نادي الزمالك قد رفض الحضور اليوم لاتحاد الكرة للسماع لأقواله أمام لجنة القيم بناء على الشكوى التى تقدم بها الأهلى ضده بدعوى التطاول على مجلس القلعة الحمراء.

الأهلي والزمالك وبيراميدز يشعلون المنافسة على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 42 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق 8 نقاط عن الإنتاج الحربي صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 48 نقطة

2- بيراميدز 42 نقطة

3- الأهلي 39 نقطة

4- الإنتاج الحربي 31 نقطة

5- مصر المقاصة 31 نقطة

6- المقاولن العرب 28 نقطة

7- المصري البورسعيدي 26 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- سموحة 25 نقطة

10- الإسماعيلي 24 نقطة

11- حرس الحدود 24 نقطة

12- الجونة 22 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- إنبي 21 نقطة

15- النجوم 21 نقطة

16- الاتحاد السكندري 21 نقطة

17- وادي دجلة 20 نقطة

18- بتروجت 18 نقطة

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

أغلى المدربين في الدوري المصري

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه