رياضة | نبيل الحلفاوي: الأهلي لن يرد هدايا تركي آل الشيخ لهذه الأسباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نبيل الحلفاوي: الأهلي لن يرد هدايا تركي آل الشيخ لهذه الأسباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الفنان نبيل الحلفاوى، على هجوم البعض بسبب عدم رد الأهلى هدايا وتبرعات تركى ال الشيخ مالك نادى بيراميدز.

وغرد الحلفاوى من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "شرحنا قبل كده، حكاية يرجعوها دي لو كنا قاعدين على القهوة وحطوا التبرعات والساعات في جيوبهم. لكن دي دخلت الخزينة (بما فيها الساعات) وصارت مال عام. لا يملك أحد التصرف فيه إلا بمستندات وفقا للقانون واللوائح، وبناء على طلب الأهلي تم فحص بواسطة لجنة من الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات".