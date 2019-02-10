فضيحة الاغتصاب تدفع شركة ألعاب لمعاقبة كريستيانو رونالدو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أزالت إحدى الشركات الأمريكية، وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، من غلاف النسخة الجديدة من لعبتها الأكثر شهرة “فيفا 19”، التي صدرت بمناسبة عودة دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” فقد قررت شركة “إلكترونيك آرتس” أو “إي إيه سبورتس” للألعاب الإلكترونية، دون سابق إنذار، إزالة وجه رونالدو في لعبتها ذائعة الصيت، بعد أن كان الوجه الرئيسي للعبة هذا الموسم.

لعبة “فيفا 19” صدرت في سبتمبر الماضي، واختارت رونالدو بقميص فريقه الجديد يوفنتوس الإيطالي نجما لغلافها، كما وضعته جنبا إلى جنب مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جرمان الفرنسي، في نسخة “دوري الأبطال”.

الشركة أصدرت نسخة جديدة من اللعبة، مع عودة دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، ووضعت على الغلاف 3 نجوم، هم البرازيلي نيمار، والأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس، والبلجيكي كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي.

قرار الشركة بإزالة صوة رونالدو من غلاف اللعبة، قد تكون له علاقة بالقضية التي اتهم خلالها رونالدو باغتصاب سيدة أمريكية عام 2009، في فندق بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، وفقا لـ”سكاي نيوز”.

الشركة كانت قد صرحت في أعقاب انفجار القضية، العام الماضي، بأنها تراقب عن كثب الاتهامات الموجهة ضد النجم البرتغالي، من أجل تحديد تأثير ذلك على لعبة “فيفا 19”..ووقتها قال متحدث باسم الشركة إنها تدرس إمكانية التخلي عن رونالدو في غلاف اللعبة الشهيرة.