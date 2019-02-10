شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال فرصة مودريتش الأخيرة لمصالحة الجماهير وخلافة الدون والان مع التفاصيل

الخليج 365- يستعد الكرواتي لوكا مودريتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الأسباني الظهور مع فريقه في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك من أجل مصالحة الجماهير والرد على الأشخاص الذين خرجوا خلال الفترة القليلة الماضية وشككوا في أحقية حصوله على الجوائز الفردية العام الماضي.

ونجح الأمير لوكا خلال عام 2018 في السيطرة على جائزة أفضل لاعب في أوروبا والأفضل في العالم من فرانس فوتبول كما نجح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في بالعالم THE BEST التي تقدمها الفيفا وعلى المستوى الجماعي تمكن مودريتش من الوصول مع كرواتيا لنهائي كأس العالم وحصد دوري الأبطال مع الملكي.

وخرج بعض المششكين خلال الأيام القليلة الماضية ليؤكد أن حصول لوكا على كل هذه الجوائز لم يكن منصفاً ليأتي دور اللاعب من أجل الرد على هولاء الأشخاص على النحو التالي :-

موقعة أياكس

أولى المحطات التي ستمكن لوكا من الرد على المششكين مباراة ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا امام أياكس امستردام الهولندي في المباراة التي ستجمع الفريقان على ملعب يوهان كرويف ارينا حيث تعول جماهير الملكي على لوكا كثيراً بعد رحيل الدون وتنتظر منه أن يقود الفريق للدور ربع النهائي.

ويعيش ريال مدريد مع سولاري حالة فنية رائعة حيث تمكن الفريق من التأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وعاد بنتيجة إيجابية في مباراة الذهاب من الكامب نو بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ونجح في القفز إلى المركز الثاني بالليجا بعد فوزه على جاره اتلتيكو مدريد في الديربي يوم أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الرد على المشككين

يرغب لوكا مودريتش في أن يحسن من الصورة المهتزة التي ظهر بها خلال المباريات القليلة الماضية حيث إنخفض مستوى اللاعب بصورة ملحوظة هذا الموسم وسيكون لزاماً عليه أن يظهر بمستوى مغاير لقيادة ريال مدريد إلى التتويج القاري للمرة الرابعة على التوالي.

وحتى الآن بعد وصولنا لمحطة الدور ثمن النهائي في دوري الأبطال والدوري الأسباني ونصف نهائي كأس ملك إسبانيا خاض لوكا مع الفريق 32 مباراة وكانت أرقامه غريبه حيث سجل ثلاثة أهداف فقط وتكفل بصناعة ستة أهداف لزملائه وهي الأرقام التي لا تليق بحجم أفضل لاعب في العالم.

معركة التلميذ والأستاذ

ستشهد مباراة ريال مدريد وأياكس مواجهة جانبية من طراز خاص حيث سيكون مودريتش في معركة جانبية مع الهولندي فرينكي دي يونج لاعب أياكس الذي نجح برشلونة في ضمه خلال شهر يناير لإرتداء قميص البلوجرانا مع بداية الموسم المقبل.

وسيحاول الأستاذ لوكا مودريتش أن يتفوق على التلميذ دي يونج للإستحواذ على منطقة وسط الملعب ومنح الأستحواذ لفريقيهما كما يطمح مودريتش في قيادة الفريق وتعويض جماهير الملكي عن رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الأيطالي.

وبعد أن طرحنا عليكم التحديات التي ينتظرها مودريتش هل يقدر الأمير لوكا على قيادة الريال للذهاب بعيداً والتتويج باللقب الرابع توالياً أم ان دي يونج يحمل لأياكس وبرشلونة أنباء سارة بإخراج العملاق الأسباني ؟