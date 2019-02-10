شكرا لقرائتكم خبر عن تفسير احتفال راموس الغريب أمام اتلتيكو مدريد بالديربي والان مع التفاصيل

الخليج 365- أثار النجم الأسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الجدل بعد احتفاله عقب تسجيله هدف فريقه الثاني في شباك أتلتيكو مدريد بالمباراة التي جمعت بينهم بالأمس في الجولة 23 من الليجا وانتهت 3 – 1 للملكي.

وتكهن بعض الجماهير بأن هذه الحركة التي قام بها راموس، مقصود بها السخرية من الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، حيث جاءت قريبة لما يقوم بها نجم هجوم الأتلتي عقب التسجيل.

لكن قام بعض الجماهير بتشبيه الحركة برقصة السلطعون أنطونيو ريسيز، وهو أحد الشخصيات الخيالية من مسلسل أسباني تلفزيوني شهير أسمه "لا كيو سي".

وبهدفه في مباراة الأمس وصل راموس إلى الهدف رقم 6 في الدوري الأسباني هذا الموسم، والعاشر في مختلف المسابقات.