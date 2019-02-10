شكرا لقرائتكم خبر عن كيف علق نجم ليفربول على "نيو لوك" محمد صلاح والان مع التفاصيل

الخليج 365- علق النجم الكرواتي ديان لوفرين لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على المظهر الجديد الذي ظهر به المحترف المصري محمد صلاح، هداف البريميرليج.

وشارك صلاح في فوز ليفربول على بورنموث 3-0، في الجولة 25 من عمر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وتمكن من تسجيل الهدف الثالث للريدز.

نشر مهاجم ليفربول صورة على عبر حسابه الشخصي، بمظهرًا جديدًا، بعد حلق لحيته المميزة، التي عرف بها منذ انضمامه للريدز قادماً من روما الإيطالي.

وأثارت صورة صلاح الجديدة النكات في غرفة خلع الملابس في ليفربول، قبل أن يقوم اللاعب الكرواتي بمداعبة صلاح عبر حسابه الشخصي.

ونشر ديان لوفرين صور مع صديقه الجديد (صلاح)، كتب عليها اسم الفرعون المصري بالكامل، محمد صلاح حامد محروس غالى.