شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يمدد عقد السولية لـ3 سنوات ونصف والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي المصري عن تمديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم عامين ليصبح إجمالي عقده الحالي ثلاث سنوات ونصف. جاء ذلك بناءً على رؤية الجهاز الفني والتي تحدث بشأنها عبدالحفيظ مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بشئون كرة القدم وتمت الموافقة على تمديد عقد السولية بعد الجلسة التي عقدها معه عبدالحفيظ والإتفاق على كافة الأمور الخاصة بالعقد الجديد.

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