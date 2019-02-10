شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يتلقى ضربة قوية في دوري الأبطال والان مع التفاصيل
الخليج 365- أصبح نجم ريال مدريد، مهددا بالغياب عن مواجهة أياكس أمستردام، يوم 13 فبراير الجاري، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إن إيسكو، لاعب وسط ريال مدريد، خضع لفحص طبي، اليوم الأحد، داخل النادي وأثبت إصابته بآلام حادة في الظهر.
وأوضحت الصحيفة أنه رغم عدم وجود تأكيد رسمي، ولكن اللاعب سيكون خارج مباراة الميرنجي أمام أياكس.
يذكر أن إيسكو غاب عن فوز ريال مدريد، أمس السبت، على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1 بسبب الإصابة.
وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إن إيسكو، لاعب وسط ريال مدريد، خضع لفحص طبي، اليوم الأحد، داخل النادي وأثبت إصابته بآلام حادة في الظهر.
وأوضحت الصحيفة أنه رغم عدم وجود تأكيد رسمي، ولكن اللاعب سيكون خارج مباراة الميرنجي أمام أياكس.
يذكر أن إيسكو غاب عن فوز ريال مدريد، أمس السبت، على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1 بسبب الإصابة.
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