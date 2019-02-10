شكرا لقرائتكم خبر عن سولاري يكشف سر ثقته في الفوز بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

الخليج 365- يشعر الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد الإسباني ، بأنه الأوفر حظًا للتأهل إلى الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام الهولندي. وقال سولاري في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية: ريال مدريد مرشح للفوز بدوري الأبطال نظرًا لتاريخه الكبير، فضلا عن الفترة الجيدة التي يمر بها ومنحتنا الثقة، لكن أفضلية مدريد حددتها السنوات.

واستعاد ريال مدريد ثقته بنفسه من جديد بالليجا بعد فوزه بديربي العاصمة بالأمس ضد جارهم اللدود أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1. واستعاد ريال مدريد ثقته بنفسه من جديد بالليجا بعد فوزه بديربي العاصمة بالأمس ضد جارهم اللدود أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1. حيث يمر الريال حاليا بأفضل فتراته في الموسم الحالي بعد أن فاز في آخر خمس مباريات بالدوري الإسباني ، كما يقف التاريخ في صف الفريق الملكي حيث لم يخسر في مجموع المباراتين في أي دور إقصائي بدوري الأبطال منذ مايو 2015 عندما خرج على يد يوفنتوس.

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