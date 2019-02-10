شكرا لقرائتكم خبر عن إيسكو مهدد بالغياب عن مباراة ريال مدريد وأياكس بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

الخليج 365- أصدر نادي ريال مدريد بيان رسمي حول إصابة نجم الفريق إيسكو والتي غاب على أثرها عن مباراة أتلتيكو مدريد بالأمس والتي انتهت 3 - 1 للملكي.

وقال بيان النادي، بعد الاختبارات التي قام بها الجهاز الطبي لريال مدريد على إيسكو، تم تشخيص الإصابة على أنها الأم حادة في العنق والظهر.

وبذلك تحوم الشكوك حول غياب إيسكو عن مباراة ريال مدريد وأياكس الهولندي يوم الأربعاء القادم في ذهاب دوري الـ16 لبطولة دوري الأبطال.