كيف أسهم سولشاير في انفجار «بركان» بوجبا التهديفي؟

ظهور الفرنسي بمستويات مبهرة مع فريقه مؤخرًا بقيادة مدربه النرويجي، كأنه شخص آخر غير الذي بدأ الموسم مع اليونايتد تحت قيادة المدرب السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، والتي أنهت علاقة صعبة جدًا بين الطرفين مما أثر على مردود الفريق في شتى البطولات، جعلته يتمكن من سرقة الأضواء من جميع اللاعبين بعد مستواه المرموق في العديد من مباريات الدوري الإنجليزي الأخيرة، حيث جاءت عودة بوجبا القوية من حيث المستوى الفني والبدني.

وانقلب شكل بول بوجبا كفريقه مانشستر يونايتد منذ تولي سولشاير مهمة تدريب «الشياطين الحمر»، فلم يتمكن أي لاعب من لاعبي «البريميرليج» من المساهمة بالأهداف أكثر من بوجبا بـ13 هدفًا، وذلك بتسجيله 8 أهداف وصناعة خمسة أهداف لزملائه، وخلال هذه الفترة يعتبر بوجبا أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف وصناعة لها، وأكثر من سدد على المرمى وبالمراوغات أيضًا.

