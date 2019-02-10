شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: الأهلى يلتقى بيراميدز في كأس مصر بالأسبوع الأخير من فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي سيف زاهر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة الأهلى وبيراميدز في كأس مصر ستقام في آخر شهر فبراير الجاري.

وقال« زاهر» خلال برنامجه «ملعب»ON«، أن قراراً سيصدر من اتحاد الكرة المصرى بإقامة مباراة الأهلى وبيراميدز في كأس مصر في الأسبوع الأخير من فبراير الجارى.

وكان سيف زاهر أكد أن لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين تعتزم إصدار قرار غدا الإثنين، بخوض النادى الأهلى مبارياته المؤجلة من الدور الأول بالدورى الممتاز قبل لقاء بيراميدز في الدور الثانى.

وأضاف أن لجنة المسابقات بصدد إصدار قرار بخوض فريق الأهلى لكامل مؤجلاته بالدور الأول والمقصود مبارته أمام الزمالك ببطولة الدورى قبل أن يخوض مباراة بيراميدز بالدور الثاني.