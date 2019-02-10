شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانه الأول في تنزانيا استعدادًا لـ«سيمبا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فندق الإقامة في العاصمة التنزانية دار السلام منذ قليل، لخوض مرانه الأول على ملعب «جيم خانا» القريب من مقر الإقامة.

ويخوض الأهلي مرانه الأول في دار السلام في الثالثة بتوقيت القاهرة «الرابعة عصرا بتوقيت تنزانيا».

وكانت البعثة قد وصلت، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة التنزانية دار السلام، استعداداً لمواجهة فريق سيمبا، الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط، ويأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثاني بـ4 نقاط، يليه «سيمبا» في المركز الثالث بثلاث نقاط، بينما يتذيل شبيبة الساورة الجزائري الترتيب برصيد نقطتين فقط.