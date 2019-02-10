شكرا لقرائتكم داليان يتمم التعاقد مع هامسيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - روما - أ ف ب | منذ 15 ساعة في 10 فبراير 2019 - اخر تحديث في 9 فبراير 2019 / 23:16

أفادت تقارير صحافية إيطالية السبت أن السلوفيني ماريك هامسيك قائد نادي نابولي وصيف الدوري المحلي لكرة القدم، بات قريباً من الانتقال الى داليان ييفانغ الصيني بعد توصل الناديين لاتفاق بهذا الشأن.



ويدور الحديث عن هذه الصفقة في إيطاليا منذ مطلع الشهر الجاري، وكانت آخر الأنباء المتعلقة بها منتصف هذا الأسبوع مع إعلان النادي الإيطالي «تعليق بيع ماريك هامسيك الى (النادي) الصيني، لأن وسائل تسديد المبلغ المتفق عليه لا تتلاءم مع الاتفاقات التي سبق التوصل إليها».

وقدرت تقارير صحافية القيمة الإجمالية لانتقال اللاعب البالغ 31 عاماً بنحو عشرين مليون يورو، على أن ينال راتباً سنوياً يبلغ تسعة ملايين. وفي حين كانت التقارير السابقة تشير الى رغبة النادي الصيني الذي يشرف عليه المدرب الألماني برند شوستر، في دفع قيمة الانتقال على دفعات عدة، أشارت صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» السبت الى مفاوضات جديدة بين الطرفين، أفضت الى دفع المبلغ كاملاً على دفعتين (5 و15 مليون).

وأشارت التقارير الإيطالية الى أن رئيس نابولي أوريليو دي لورنتيس طلب ضمانات مصرفية من النادي الصيني لإتمام الصفقة. وبحسب قناة «سكاي سبورتس إيطاليا»، يوجد اللاعب حالياً في بلاده، وسينتقل مطلع الأسبوع الى مدريد لإجراء الفحص الطبي.

ويدافع هامسيك عن ألوان نابولي منذ العام 2007، وسجل 121 هدفاً في 520 مباراة مع الفريق، محطماً الرقم القياسي الذي كان يحمله أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا مع الفريق الإيطالي (115 هدفاً).