شكرا لقرائتكم إقامة تمثال لبيكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لوس أنجليس - رويترز | منذ 15 ساعة في 10 فبراير 2019 - اخر تحديث في 9 فبراير 2019 / 23:23

سيصبح ديفيد بيكام، قائد منتخب إنكلترا السابق، أول لاعب من دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم يتم تكريمه بإقامة تمثال له وسيتم الكشف عنه خارج استاد لوس أنجليس جالاكسي قبل المباراة الافتتاحية للفريق في الثاني من آذار (مارس).



وفي 2007 أصبح بيكام، لاعب وسط مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، أول لاعب أوروبي كبير ينتقل إلى الدوري الأميركي حيث أحرز اللقب في 2011 و2012 خلال ست سنوات خاض فيها 98 مباراة مع جالاكسي.

وساعد بيكام على زيادة شعبية الدوري ومهد الطريق أمام انتقال عدد كبير من اللاعبين الأوروبيين البارزين في السنوات التالية.

وحاليا يملك اللاعب الإنكليزي البالغ عمره 43 عاما فريق إنتر ميامي الجديد الذي من المقرر أن يلتحق بالدوري الأميركي في 2020.