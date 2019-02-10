شكرا لقرائتكم بالوتيلي يقود مرسيليا لمواصلة الصحوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب | منذ 15 ساعة في 10 فبراير 2019 - اخر تحديث في 9 فبراير 2019 / 23:18

قاد المهاجم الدولي الإيطالي ماريو بالوتيلي فريقه مرسيليا لمواصلة صحوته بالفوز الثمين على مضيفه ديجون 2-1 على ملعب «غاستون جيرار» في ديجون في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وكان ديجون البادئ بالتسجيل عبر جوردان ماري في الدقيقة 18، لكن مرسيليا نجح في إدراك التعادل عبر الوافد الجديد «المشاكس» بالوتيلي (56)، قبل أن يمنحه الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس الفوز للضيوف في الدقيقة 74.

وهو الفوز الثاني تواليا لمرسيليا بعد الأول على بوردو 1-صفر الثلثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ18، والحادي عشر هذا الموسم فصعد إلى المركز الخامس مؤقتا برصيد 37 نقطة بفارق الأهداف خلف سانت إتيان الذي يحل ضيفا على رين اليوم الأحد في ختام المرحلة، وبفارق نقطة واحدة أمام مونبلييه الذي يستضيف موناكو ، ونقطتين أمام ستراسبورغ الذي يستضيف أنجيه.

وهي المرة الثانية فقط هذا الموسم ينجح فيها مرسيليا في تحقيق فوزين متتاليين في الدوري بعد الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما تغلب على ديجون (2-صفر) وأميان (3-1) في المرحلتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة على التوالي.

وتألق بالوتيلي بشكل لافت في المباراة وكان أخطر لاعبي مرسيليا في ثاني مباراة له بألوان الفريق الجنوبي بعد انتقاله إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية قادما من نيس، حيث غاب عن مباراة الثلثاء كونه لم يكن مؤهلا لخوضها كونها مؤجلة من دور الذهاب.