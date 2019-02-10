شكرا لقرائتكم الإصابات تقلق لاسارتي... وهجوم شرس على التحكيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - محمد فتحي | منذ 15 ساعة في 10 فبراير 2019 - اخر تحديث في 9 فبراير 2019 / 23:22

في ضربة جديدة للمدير الفني للأهلي الأوروغوياني مارتن لاسارتي، أعلن طبيب الفريق «الأحمر» إصابة لاعب الوسط حسام عاشور بشد في منشأ العضلة الضامة لينضم إلى قائمة طويلة تضم عددا من اللاعبين الأساسين الذين يعانون من إصابات مختلفة. وأصيب قائد الأهلي في مباراة فريقه مع حرس الحدود، فيما سيغيب المهاجم عمرو جمال لمدة ستة أسابيع إثر إصابته في التدريبات.



وواصل الأهلي انتصاراته بالفوز الخامس على التوالي بالدوري المصري لكرة القدم، إذ تخطى حرس الحدود بهدف من دون مقابل في الجولة الـ21 ليرفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، وشهدت المباراة جدلا بشأن قرارات التحكيم بإلغاء هدف لحرس الحدود وعدم احتساب ركلتي جزاء للأهلي. وأوضح رئيس لجنة الحكام عصام عبدالفتاح أنه سيفتح تحقيقا في أحداث مباراة الأهلي وحرس الحدود.

وقال المدير الفني لحرس الحدود طارق العشري إن فريقه كان قادرا على الفوز لو احتسب الهدف الذي سجله في بداية المباراة، إذ كان الأهلي سيفتح خطوطه ما كان سيمكن لاعبوه من إضافة هدف آخر، رافضا انتقاد التحكيم لكنه شدد على صحة هدف الفريق العسكري.

وفجر مالك نادي بيراميدز تركي آل الشيخ مفاجأة بنشر صورة للحكم الذي ألغى هدف الحرس بقميص الأهلي وسط أنباء غير مؤكدة عن عمله بأكاديمية النادي «الأحمر»، وكان هدفا ملغيا لفريق إنبي في المباراة السابقة مع الأهلي أثار جدلا مشابها، ما وضع لجنة التحكيم في مرمى نيران الانتقادات لمجاملة حامل اللقب.