شكرا لقرائتكم سحب الرقم 9 العائد لسالا في نانت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نانت - أ ف ب | منذ 15 ساعة في 10 فبراير 2019 - اخر تحديث في 9 فبراير 2019 / 23:23

أكد مصدر في نادي نانت الفرنسي لكرة القدم السبت أن قرار سحب القميص الرقم 9 الذي كان يحمله مهاجمه الراحل الأرجنتيني إيميليانو سالا، سيكون موقتاً، ويتوقع أن يعاد النظر به بعد أعوام.



ولقي سالا حتفه في تحطم الطائرة الصغيرة التي كان على متنها مع الطيار ديفيد إيبستون في بحر المانش في 21 كانون الثاني (يناير)، وانتشلت جثته من حطامها ليل الأربعاء. وكانت الطائرة في رحلة من فرنسا الى ويلز، حيث انضم سالا الى نادي كارديف سيتي المشارك في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان رئيس النادي فالديمار كيتا أعلن في بيان الجمعة سحب القميص الرقم 9 العائد للمهاجم الأرجنتيني الذي قضى في سن الـ28. إلا أن مصدراً في النادي أفاد وكالة فرانس برس السبت أن خطوة سحب الرقم ستكون موقتة، موضحاً: «في الوقت الراهن لن يعطى الرقم (الى أحد آخر) تكريماً لإيمي، ولأنه سيكون عبئاً كبيراً على أي لاعب سيحمله في الظرف الراهن. لكن في غضون خمسة أو عشرة أعوام، سيكون بلا شك ثمة لاعب يحمل الرقم 9 في نانت».

وغالباً ما تلجأ أندية رياضية في الولايات المتحدة الى سحب رقم من التداول تكريماً للاعبين معتزلين أو راحلين. إلا أن سحب رقم بشكل نهائي من نادٍ لكرة القدم هو أكثر تعقيداً، نظرا لمحدودية الأرقام المتوافرة.

أما الرقم 9 فغالباً ما تخصصه أندية كرة القدم للمهاجمين والهدافين.