«الشياطين» يواصلون المسير.. فوز سابع وصعود

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محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ 15 ساعة في 10 فبراير 2019 - اخر تحديث في 9 فبراير 2019 / 23:15

انتزع مانشستر يونايتد المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بفوزه على مضيفه فولهام 3-صفر في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين أمس السبت).



وتقدم «الشياطين الحمر»، بفوزهم الثامن في تسع مباريات في الدوري المحلي منذ تعيين النروجي أولي غونار سولسكاير مدرباً موقتاً بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو، الى المركز الرابع مع 51 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام تشلسي.

وهي المرة الأولى التي يحتل فيها يونايتد أحد المراكز الأربعة الأولى هذا الموسم، منذ فوزه في اليوم الأول من الموسم على ليستر سيتي 2-1.

واستعد الفريق بفوزه السبت، بأفضل طريقة للقاء المرتقب ضد مضيفه باريس سان جرمان بطل فرنسا، ضمن الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، والذي يقام الثلثاء على ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية.

وأتت أهداف الفريق الإنكليزي بنكهة فرنسية، إذ سجلها لاعب الوسط بول بوغبا (14، و65 من ركلة جزاء)، بينما كان الهدف الثاني عبر مواطنه المهاجم أنطوني مارسيال من مجهود فردي (23). ورفع بوغبا رصيده في الدوري الإنكليزي هذا الموسم الى 11 هدفاً، علماً بأن اللاعب الذي جمعته علاقة متوترة بمورينيو، سجل ثمانية من أهدافه في المباريات التسع بإشراف سولسكاير.

وحقق يونايتد فوزه الـ15 في 26 مباراة هذا الموسم، والثامن (مع تعادل) في تسع مباريات بإشراف سولسكاير في الدوري، بينما تلقى فولهام خسارته الـ17 في 26 مباراة، وهو يحتل المركز الـ19 قبل الأخير.