شكرا لقرائتكم صنز يتلقى الهزيمة الـ13 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - اميركا - رويترز | منذ 15 ساعة في 10 فبراير 2019 - اخر تحديث في 9 فبراير 2019 / 23:25

تألق ستيفن كوري في الربع الأخير ليقود غولدن ستيت وريورز حامل اللقب لإلحاق الهزيمة 13 على التوالي بمنافسه فينكس صنز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.



وسجل كوري عشر نقاط، من أصل 20 نقطة له، في الربع الأخير ليفوز وريورز 117-107 ويحقق انتصاره 11 على التوالي خارج أرضه، وتقدم فينكس بفارق 17 نقطة في الربع الأول كما تفوق 94-88 بعد رمية ناجحة من كيلي أوبري قبل ثماني دقائق و35 ثانية على النهاية.

لكن وريورز حامل اللقب انتفض وأحرز 13 نقطة متتالية ليتقدم 101-94 قبل خمس دقائق و46 ثانية على النهاية، وقلص صنز الفارق لكن كوري سجل رمية ثلاثية حاسمة ولم يقترب فينكس بأكثر من أربع نقاط حتى النهاية، وحقق وريورز فوزه 14 في آخر 15 مباراة رغم طرد لاعبه درايموند جرين في بداية الربع الأخير.