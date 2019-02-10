شكرا لقرائتكم إيطاليا: فيورنتينا يسدي خدمة ليوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - روما - أ ف ب | منذ 15 ساعة في 10 فبراير 2019 - اخر تحديث في 10 فبراير 2019 / 01:47

سيكون يوفنتوس حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية أمام فرصة الابتعاد مجددا عن وصيفه وملاحقه نابولي بفارق 11 نقطة، وذلك بعد اكتفاء الأخير بالتعادل مع مضيفه فيورنتينا صفر- صفر أمس (السبت) في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وكان الفريق الجنوبي قد قلص الفارق مع «السيدة العجوز» الى 9 نقاط بعد فوزه في المرحلة السابقة على سمبدوريا 3- صفر، واكتفاء حامل اللقب بالتعادل على أرضه مع بارما 3-3 بعدما كان متقدما 2-صفر و3-1.



لكن الفرصة قائمة الآن أمام فريق المدرب ماسيميليانو أليغري للابتعاد مجددا بفارق 11 نقاط عندما يحل الأحد ضيفا على ساسوولو، بفضل خدمة فيورنتينا الذي لم يخسر سوى مرة واحدة في المراحل التسع الأخيرة وأذل روما 7-1 في ربع نهائي مسابقة الكأس.

وعلى نابولي ومدربه كارلو أنشيلوتي لوم المهاجم البولندي أركاديوش ميليك على العودة من ملعب «أرتيميو فرانكي» بنقطة فقط، إذ حصل على فرصة ذهبية لخطف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع حين وصلته الكرة على القائم الأيسر والمرمى خال من حارسه الفرنسي ألبان لافون بعد تمريرة من الإسباني خوسيه كايخون.