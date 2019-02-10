شكرا لقرائتكم الأهلي يطالب الجبلاية تحديد الملاعب المرشحة لاستضافة مبارياته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا لاتحاد الكرة صباح اليوم تطلب فيه تحديد الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات الأهلي في بطولة الدوري خلال الفترة القادمة بعد غلق بعض الملاعب لتطويرها؛ استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية في يونيو المقبل.

وقال الأهلي في خطابه إن الملاعب البديلة لابد أن تكون من المسموح فيها بالحضور الجماهيري وفقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها في السابق بحضور الجهات الأمنية، وإذا كانت الملاعب خلاف ذلك، فعلى اتحاد الكرة أن يقوم بالحصول على هذه الموافقات ومن بينها الموافقة الأمنية على حضور الجماهير؛ لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.