شكرا لقرائتكم وست بروميتش يتغزل فى أحمد حجازى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قدم أحمد حجازى النجم المصرى المحترف واحدة من أفضل مبارياته فى الدورى الإنجليزى ، وذلك أمام فريق ستوك سيتى ، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس على ملعب "بريطانيا ستاديوم" ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى "تشامبيونشيب".
وغازل الحساب الرسمى لفريق وست بروميتش النجم المصرى عبر تغريده : " يوم استثنائى للمصرى " ، وذلك عن طريق نشر مقطع مصور لأبرز مشاهد اللاعب فى مباراة أمس
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