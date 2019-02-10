شكرا لقرائتكم كواليس أزمة محمد إبراهيم مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك، توقيع ورقة رغبة لمسئولى النادى الأبيض بأنه يرغب فى الرحيل من قلعة ميت عقبة فى نهاية الموسم الجارى، بعد أزمة رفضه تجديد عقده مع النادى لمدة موسمين إضافيين.

وكان عرض مسئولى الزمالك لمحمد إبراهيم يقضى بحصوله على 5 مليون جنيه سنويا وإضافة موسمين فى عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل حتى يصبح المتبقى له مع الفريق 3 مواسم بداية من الموسم الجارى .

ورفض محمد إبراهيم عرض الزمالك ليطلب مجلس الإدارة توقيعه ورقة تفيد رغبته فى الرحيل وكشف اللاعب لمصدر مقرب منه إنه لن يوقع على تلك الورقة وإنه من حقه الانضمام للفئة الأولى فى العقود بالفريق.

فيما كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك إن مرتضى منصور رئيس النادى رفض رحيل محمد إبراهيم فى يناير خاصة إن النادى سدد منذ فترة وجيزة قسطاً من مديونية ماريتيمو البرتغالى المتبقية من صفقة إعادته لقلعة ميت عقبة ويرى إنه من الضرورة الاستفادة من اللاعب فنيا أو ماليا قبل الموافقة على رحيله.