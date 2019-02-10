شكرا لقرائتكم ميلنر: نملك مثلث رعب هجومي الدفاع أمامهم مستحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد جيمس ميلنر قائد ليفربول بالأداء الرائع الذي ظهر عليه الثلاثي الهجومي محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو في فوز ليفربول على بورنموث بنتيجة 3 – 0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال جيمس ميلنر في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول "ماني وفيرمينو وصلاح كانوا رائعين طوال المباراة، لقد صار الدفاع أمامهم مهمة مستحيلة في ظل التفاهم الكبير بينهم وتحركاتهم المستمرة واللعب من لمسة واخدة الذي يربك المدافعين، ربما النقطة السلبية الوحيدة لنا في المباراة هي أننا لم نحرز أهدافًا أكثر من الفرص العديدة التي سنحت لنا، لكننا سعداء بالطبع بالخروج بشباك نظيفة والحصول على الثلاث نقاط، وهذه كانت مهمتنا الرئيسية في المباراة".

أضاف قائد ليفربول "هذا ما نريد فعله، إذا كنت تستمتع باللعب، فستقدم أفضل ما لديك، نحن نمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين، وعندما نكون هادئين وفي كامل تركيزنا، فإننا نقدم أداءً رائعًا في أوقات كثيرة، نلعب الكرة لماني أو لمحمد صلاح وبفضل مهاراتهم يقومون بالمراوغات ويصنعون فرصًا خطيرة، هذه هي نقطة قوتهم، وعلينا نحن لاعبي الوسط أن نساعدهم في ذلك وأن نمرر لهم الكرة كثيرًا لإعطائهم الفرصة للقيام بأفضل ما يمكنهم القيام به".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 65 نقطة من 26 مباراة، متفوقاً بفارق ثلاث نقاط على مانشستر سيتى صاحب الوصافة والذى سيخوض اللقاء الـ27 فى المسابقة اليوم أمام تشيلسى.