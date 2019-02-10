شكرا لقرائتكم جماهير أتلتيكو تقذف كوتورا بالفئران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، لهجوم شرس بـ "الفئران"، من قبل مشجعي فريقه السابق أتلتيكو مدريد خلال مباراة الفريقين أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر الدوري الإسباني.

واستضاف أتلتيكو مدريد منافسه اللدود ريال مدريد على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” مساء السبت، وانتهت المباراة المثيرة للجدل بفوز النادي الملكي 3-1.

كان حارس المرمى ذو الـ26 عاما، قد انتقل إلى صفوف البلوز بعد انتهاء مدة إعارته مع أتلتيكو مدريد من تشلسي عام 2014، قبل أن ينتقل لريال مدريد العام الماضي.



جماهير اتلتيكو مدريد تهاجم كورتوا

وشنت جماهير أتلتيكو مدريد هجوما عنيفا علي كورتوا واعتبرته خائا بعد عودته لليجا عبر بوابة الغريم التقليدي للأتلتي "ريال مدريد".

وقام مشجعو أتلتيكو بقذف دمي الفئران علي كورتوا خلال المباراة وحملت الجماهير لافتات مرسوم عليها صور فئران، وتستخدم بالإنجليزية "Rat" للإشارة إلى شخص خائن.



جماهير اتلتيكو مدريد تهاجم كورتوا

وعلى مدار الأسبوع الذي سبق المباراة، تم تشويه "لوحة" مخصصة للحارس البلجيكي موضوعة على مدخل ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، المخصصة للاعبين شاركوا في أكثر من 100 لقاء مع الفريق، من قبل مشجعي أتلتيكو، قبل أن يتم استبدالها بأخرى جديدة، تم إلقاء دمى الفئران عليها أيضا، ورشها بالمياه ومشروبات كحولية.