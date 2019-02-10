شكرا لقرائتكم تحديد موعد النطق بالحكم ضد مرتضى منصور بعد رفضه التحقيق فى شكوى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حددت لجنة القيم باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح، 17 من شهر فبراير الجارى، موعدا للنطق بالحكم فى شكوى مجلس إدارة النادى الأهلى ضد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.
وأرسل مسئولو الزمالك، خطابا لاتحاد الكرة لإخطاره بالاعتذار عن حضور رئيس النادى للتحقيق الذى كان مقرر له اليوم للاستماع لأقواله في الشكوى المقدمة ضده من قبل مجلس إدارة الاهلي ويتهمه فيها بالسب والقذف.
كان رئيس نادى الزمالك أكد أنه اخطر اتحاد الكرة برفض الحضور للتحقيق بعد سماع اللجنة لأقوال المستشار القانونى للأهلى فى الاجتماع السابق.
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