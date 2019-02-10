شكرا لقرائتكم دي خيا يرفض تجديد عقده مقابل 350 ألف استرليني أسبوعياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رفض ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي تجديد عقده مع النادي، نتيجة ضعف الراتب المعروض عليه من جانب الإدارة.
ذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن دي خيا رفض تجديد عقده مع مانشستر يونايتد الذي ينتهي العام الحالي مع إمكانية التمديد لعام أخر، بعد الخلاف الذي نشب بينه وبين إدارة مانشستر يونايتد نتيجة ضعف المقابل المادي.
وأضافت الصحيفة أن دي خيا رفض العرض المقدم من نادي مانشستر يونايتد بالحصول على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً بدلاً من 200 ألف جنيه إسترليني، على الرغم أن الحارس الإسباني سيكون ثاني أعلى اللاعبين أجراً في مانشستر يونايتد خلف التشيلي أليكسيس سانشيز الذي يتقاضى 400 ألف إسترليني أسبوعياً.
وتحدثت الصحيفة أن حارس مانشستر يونايتد يرى أنه أنه يستحق راتباً أعلى من المعروض عليه بالنظر إلى المستويات الرائعة التي يظهر عليها خلال مشاركته في مباريات الفريق.
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