شكرا لقرائتكم الدوخي: هدف غوميز في الباطن صحيح.. وطرد معاذ سليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد خالد الدوخي، مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بأن هدف الفرنسي بافيتمبي غوميز الثالث في مرمى الباطن يعد صحيحاً، كون الكرة لم تلمس يده قبل تسجيله الهدف الثالث.

وقال خالد الدوخي خلال تحليله لقطات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بأن مباريات يوم السبت شهدت صحة في قرارات الحكام، حيث أكد بأن هدف الوحدة في الرائد كان صحيحا، كما هو طرد لاعب الشباب حسن معاذ وإلغاء هدف الاتحاد على التعاون وعدم احتساب ركلة جزاء أمام النادي نفسه.

وحول مباراة الباطن والهلال يوم الجمعة والتي شهدت عددا من الحالات التحكيمية، أكد الدوخي صحة أهداف الهلال الأول والثالث، لعدم لمس غوميز الكرة بيده، كما أشار إلى صحة قرار الحكم بطرد البرازيلي كارلوس إدواردو.