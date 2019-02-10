أمل محمود تضيف ذهبية لمصر فى بطولة فزاع لرفع الأثقال البارالمبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت أمل محمود لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبى، بالميدالية الذهبية والمركز الأول ببطولة فزاع لتى تقام بالإمارات، بمنافسات وزن تحت 73 كجم.
كما توج محمود عطية لاعب المنتخب بفضية منافسات وزن 72 كجم ، ليصل رصيد البعثة المصرية إلى 8 ميداليات ، متنوعة، مقسمة إلى 6 ذهبيات، و فضيتين.
كان شريف عثمان، وطه عادل، و فاطمة قرنى، ورحاب أحمد توجوا بالذهب، بينما حقق الفضة عن طريق جيهان عبد العزيز.
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