شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يتوجه للسعودية غدا لمواجهة الهلال واستبعاد عبد المجيد لأسباب تأديبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه فريق الكرة الأول بنادى الإتحاد السكندري غداً، الاثنين، إلى السعودية قبل مواجهة الهلال السعودى فى البطولة العربية والمقرر إقامتها السبت المقبل، بعد مواجهة زعيم الثغر لدجلة اليوم فى بطولة الدورى العام.

وتضم بعثة الاتحاد السكندرى 26 لاعباً بعد استبعاد محمد عبد المجيد من قبل الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان لأسباب تأديبية، ويؤدى لاعبو الاتحاد السكندرى مناسك العمرة غداً قبل بدء الاستعدادات للمواجهة المرتقبة.