شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يتوجه للسعودية غدا لمواجهة الهلال واستبعاد عبد المجيد لأسباب تأديبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه فريق الكرة الأول بنادى الإتحاد السكندري غداً، الاثنين، إلى السعودية قبل مواجهة الهلال السعودى فى البطولة العربية والمقرر إقامتها السبت المقبل، بعد مواجهة زعيم الثغر لدجلة اليوم فى بطولة الدورى العام.
وتضم بعثة الاتحاد السكندرى 26 لاعباً بعد استبعاد محمد عبد المجيد من قبل الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان لأسباب تأديبية، ويؤدى لاعبو الاتحاد السكندرى مناسك العمرة غداً قبل بدء الاستعدادات للمواجهة المرتقبة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يتوجه للسعودية غدا لمواجهة الهلال واستبعاد عبد المجيد لأسباب تأديبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.