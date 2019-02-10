شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مقر إقامة الأهلي في تنزانيا قبل مواجهة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "دوت مصر" فيديو لمقر إقامة فريق الأهلي في العاصمة التنزانية دار السلام قبل مواجهة سيمبا بعد غد الثلاثاء في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. ويقيم الأهلي في فندق " الحياة ريجانس" بالعاصمة دار السلام.

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