شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف حجم إصابة سعد سمير وموقفه من مواجهة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن سعد سمير يُعانى من آلام بسيطة فى العضلة الضامة تسببت فى عدم سفره فى اللحظات الأخيرة مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا بدورى الأبطال.

وأوضح مدير الكرة أن إصابة سعد سمير بسيطة ولا تدعو للقلق، مؤكداً أن اللاعب سيكون متواجداً بنسبة كبيرة فى قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربى بالدورى الممتاز السبت المقبل.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الجهاز الفنى فضّل عدم اصطحاب سعد سمير مع البعثة لتنزانيا فى اللحظات الأخيرة حتى لا تتفاقم تلك الإصابة، موضحاً أن اللاعب يؤدى برنامجا علاجيا حاليًا بالقاهرة.

ويخوض الأهلي عصر اليوم، الأحد، أول مران بالعاصمة التنزانية دار السلام؛ استعداداً لمباراة «سيمبا» بعد غد في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.