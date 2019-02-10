شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتوجه إلى ملعب "جيم خانا" لخوض أول مران استعداداً لـ"سيمبا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر فريق الأهلي، منذ قليل، فندق الإقامة فى العاصمة التنزانية دار السلام لخوض مرانه الأول على ملعب "جيم خانا" الذى يبعد عن مقر إقامة الأهلى فى دار السلام بـ15 دقيقة تقريباً.

وكانت البعثة قد وصلت صباح اليوم، الأحد، إلى العاصمة التنزانية دار السلام، استعداداً لمواجهة فريق سيمبا الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط، ويأتى فيتا كلوب الكونغولى فى المركز الثانى بـ4 نقاط، يليه «سيمبا» فى المركز الثالث بثلاث نقاط، بينما يتذيل شبيبة الساورة الجزائرى الترتيب برصيد نقطتين فقط.